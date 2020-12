Pizzarotti attacca Di Maio: "Aberrante che un Ministro dica che ci permette di festeggiare"

Spostamenti tra Comuni a Natale, Santo Stefano e il primo dell'anno. Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti commenta il tweet del Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio, con il quale da anni non scorre buon sangue per le vicende legate al Movimento 5 Stelle. Di Maio ha scritto: "A Natale e Capodanno permettiamo ai cittadini di spostarsi tra i piccoli Comuni".

"Trovo aberrante leggere che un Ministro dica agli italiani: vi permettiamo di festeggiare.

Non è aberrante per il contesto, ma per il linguaggio. Fate questo o quello se (noi) vi permettiamo di farlo.

Così abbiamo raggiunto il ribaltamento della realtà: gli italiani dovrebbero ringraziare il Ministro perché "viene permesso" loro di festeggiare.

Diciamo meglio: il governo sta tornando sui suoi passi circa una decisione dubbia su cui mai avrei polemizzato, da istituzione rispetto la decisione - e farò rispettare finché non si cambierà idea -.

Ma le regole non sono concessioni di libertà o "permessi" premio, come zuccherini da agitare davanti agli italiani: vengono scritte per garantire la sicurezza di tutti. Le parole sono sostanza, dette da un'istituzione lo sono ancora di più. Qui, di sostanza, c'è il nulla".

