Pizzarotti gongola: "Parma quarta? Buon lavoro e serietà pagano sempre"

Parma è al quarto posto a livello italiano nella classifica del buon governo delle pubbliche amministrazioni nelle città. Il Corriere della Sera ha pubblicato la "patente" degli enti pubblici. "La dimostrazione che il buon lavoro e la serietà pagano - ha scritto il sindaco Federico Pizzarotti su Facebook -. Sono stati anni intensi, densi e impegnativi. Siamo partiti, come tutti sapete, da una situazione debitoria drammatica ma siamo arrivati a ridurre il rosso di oltre il 50%. In questi anni la città si è rimboccata le maniche diventando Capitale della Cultura, e guidando diverse classifiche: qualità del verde e dell'ambiente, qualità dei servizi scolastici, del welfare, della mobilità, della transizione ecologica e degli investimenti.

In breve, abbiamo fatto i compiti con politiche che hanno proiettato Parma nella parte alta di molte delle classifiche delle città italiane. Vuol dire che è tutto a posto e che tutto va bene? No, sono sempre molte le cose da fare, più di quante ne facciamo, ma la strada è quella buona e giusta. Parma deve continuare così, su questo cammino. E al di là dei (pochi) detrattori a cui nulla va bene e tutto è da buttare, deve garantire la stessa continuità anche nel prossimo futuro, soprattutto dal 2022 in avanti: la città ha bisogno di governare i cambiamenti e non di subirli. Noi ci siamo e ci saremo, e con convinzione andremo avanti su questa strada, grazie anche e soprattutto a tutti i cittadini che quotodianamente ci supportano con le loro segnalazioni: assieme al Comune contribuiscono a fare di Parma una città che ambisce sempre al meglio".