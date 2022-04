Pizzarotti: "L'Autorità di Bacino al Ponte Nord? E' la fine giusta di un progetto nato male"

Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti commenta l'utilizzo del ponte Nord, per anni inutilizzato ed abbandonato al degrado e all'incuria, come sede dell'Autorità di Bacino. "In questi anni - ha detto il primo cittadino - tanti sono stati gli sforzi per potere utilizzare il Ponte di Mezzo. L'idea di mettere all'interno di un ponte l'Autorità che si occupa delle acque pensiamo che sia la giusta fine di un progetto nato male. Ci saranno degli spazi utilizzabili anche da parte della cittadinanza. Ci saranno installazioni temporanee e continue".