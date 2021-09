Parma, prima in Italia, sperimenta lo sharing per il commercio urbano

Un E-Ducato di Fiat Professional a supporto degli operatori economici di Parma. Si è svolta questa mattina, in piazza Garibaldi, la consegna da parte di Fiat Professional al Comune di Parma di un E-Ducato in comodato d’uso gratuito per sei mesi. Al momento hanno partecipato il Sindaco Federico Pizzarotti, Tiziana Benassi, Assessora alle Politiche di Sostenibilità Ambientale del Comune di Parma, ed Eric Laforge, Head of LCV Enlarged Europe di Stellantis, Michele Ziveri Amministratore Unico di Infomobility e Claudio Franchini Direttore Ascom Parma.

L’iniziativa rientra nel programma generale della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2021, a Parma, e rappresenta un aiuto concreto agli operatori economici della città, che potranno testare gratuitamente i vantaggi della mobilità 100% elettrica garantita da E-Ducato.



"Siamo il primo Comune italiano ad attuare un progetto, un servizio che all'interno dei processi di transizione ecologica" ha commentato con soddisfazione il Sindaco di Parma "guarda alle consegne commerciali in ambito urbano, ad una gestione condivisa e green delle consegne "nell'ultimo miglio" che hanno, evidentemente, un impatto notevole nelle città"



Soddisfazione è stata espressa dall’Assessora Tiziana Benassi, che ha dichiarato: "La transizione ecologica e ambientale passa anche dall’elettrico. L’amministrazione comunale negli ultimi anni si è impegnata sul piano delle infrastrutture con più di 120 punti di ricarica sul territorio. Questo consentirà al mezzo messo a disposizione in un parcheggio scambiatore nei pressi del DUC di poter essere utilizzato in tutto il territorio urbano. La flotta dei mezzi in sharing con questo nuovo Ducato si estende alla logistica delle merci e agli operatori commerciali. Ringrazio tutti i partner del progetto che hanno reso possibile sperimentare questo servizio "allargato", un servizio non solo per le persone ma anche per le attività per i negozi nella logistica urbana, un nuovo progetto che si inserisce tra quelli che stiamo portando avanti a fianco del tessuto commerciale di Parma."



Claudio Franchini Direttore Ascom Parma: "questi primi sei mesi di sperimentazione gratuita ci serviranno per capire i profili, i bisogni, le modalità operative dei commercianti che potranno beneficiare del servizio."



Eric Laforge, Head of LCV Enlarged Europe di Stellantis, consegnando simbolicamente le chiavi del mezzo al Sindaco Pizzarotti ha sottolineato come: “Il Brand Fiat Professional è orgoglioso di supportare il Comune di Parma con il suo primo veicolo commerciale elettrico che, pur avendo le stesse capacità di un termico, offre flessibilità e dinamicità allo svolgimento del lavoro in ogni momento della giornata e in qualsiasi zona, senza inquinare.”



L’iniziativa segna l’avvio di una collaborazione tra Fiat Professional e Comune di Parma nell'ambito del trasporto urbano delle merci a zero emissioni e vede anche la collaborazione della Divisione e-Mobility di Stellantis, testimone di accordi di collaborazione con diversi soggetti pubblici e privati.



La costante e significativa crescita della vendita di beni e servizi attraverso piattaforme on line ha subito, a causa della pandemia, una brusca accelerazione, con un incremento del 48% di fatturato tra il 2019 e il 2021, generando contestualmente la domanda di consegna a domicilio. All’interno delle città e delle diverse aree urbane è cresciuta l’attenzione al rispetto dell’ambiente e la volontà di decongestionare i centri cittadini dal traffico inquinante, tramite l’istituzione di limitazioni di orario e di accesso ai veicoli termici, lasciando spazio d’ingresso agli elettrici. Da qui la necessità di proporre strumenti di consegna particolarmente adatti all’ambito urbano, flessibili e privi di emissioni nocive, come E-Ducato, la prima versione 100% elettrica del modello che ha celebrato i 40 anni di vita risultando nel 2020 il Best Seller tra tutti i veicoli commerciali in Europa.

Grazie al supporto di Fiat Professional, il Comune di Parma potrà avviare il primo esperimento di van sharing che coinvolgerà anche piccole imprese, dando loro accesso alla mobilità elettrica e permettendo di apprezzare tutti i vantaggi di questa nuova tipologia di trasporto. Gli esercenti commerciali che aderiranno al progetto potranno prenotare la fascia oraria di loro interesse per poter utilizzare il veicolo nel centro cittadino e riconsegnarlo presso il punto di ricarica dedicato per un successivo utilizzo. Sarà inoltre possibile valutare i benefici ambientali potenzialmente conseguibili in ipotesi di adozione diffusa di trasporto di merci in modalità green e di noleggio condivisa.

Sono partner del progetto la società in house Infomobility S.p.A, che insieme al partner PlayMoove gestiranno la parte di relativa alle prenotazioni del mezzo condiviso da parte degli utenti, Ascom Parma e Be Charge, operatore integrato per la fornitura di energia elettrica con le colonnine di recente installazione nel Comune di Parma.