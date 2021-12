Pizzarotti: "Misure necessarie e utili, valutare l'obbligo vaccinale"

Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti prende posizione in merito alle nuove norme, introdotte dal decreto del governo.

"Il governo ha adottato nuove misure per fronteggiare la pandemia, tutt’altro che finita. La nuova variante, lo stiamo vedendo in questi giorni, sta avanzando in misura esponenziale, segno che è estremamente contagiosa come si annunciava.

Quindi le misure adottate non solo sono necessarie, ma anche utili per vivere in sicurezza e maggior serenità: sarebbe opportuno che a tal proposito la politica e l'Europa discutessero in maniera seria e ponderata sull'obbligo vaccinale, già esistente per alcuni vaccini. E sarebbe opportuno valutare maggiori restrizioni per chi ancora non si è vaccinato, per la sua sicurezza e quella delle persone che gli stanno accanto.

I dati, infatti, ci dicono che i vaccinati rispondono meglio all’insorgere del virus, questo a dimostrazione del fatto che i vaccini funzionano e proteggono dalle forme virali più acute.

La campagna vaccini deve proseguire, le persone ancora indecise devono essere consapevoli che il vaccino salva la vita o permette di affrontare il virus con più forza e protezione. Non possiamo arretrare, nemmeno con le misure di sicurezza, finché non saremo fuori dall’emergenza pandemica. Purtroppo nei prossimi giorni i casi aumenteranno, perciò facciamo ancora più attenzione adottando tutte le dovute cautele e le dovute protezioni. E soprattutto vacciniamoci, è davvero l’unica strada per mettere la parola fine".