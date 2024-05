Pizzarotti Safety Day: per il settore, formazione e contratto unico di cantiere

Impresa Pizzarotti, azienda italiana leader nel settore delle costruzioni, ha organizzato a Fidenza, Parma, il suo primo Safety Day. Nel corso dell’evento anche una tavola rotonda, “La sicurezza è l’unica strada” per fare un punto sul tema. Dopo i saluti di Paolo Pizzarotti, Presidente di Impresa Pizzarotti, che ha sottolineato come la sicurezza sia parte della missione aziendale da sempre, e Cesare Azzali, Direttore dell’Unione Parmense degli Industriali, si è aperto un confronto che ha visto la partecipazione di Riccardo Garrè, Amministratore Delegato, Impresa Pizzarotti; Elena Beduschi, Direttore territoriale Parma e Piacenza, Inail; Regina De Albertis, Presidente Assimpredil Ance Milano, Lodi, Monza e Brianza; Lorenzo Bellicini, Direttore, Cresme; Vito Tirrito, Avvocato, Studio Legale Tirrito. Dal dibattito, moderato da Giorgio Santilli, direttore di Diarionuoviappalti.it, il consenso è stato unanime sulla necessità di mettere sotto controllo la filiera e per fare ciò la strada da seguire è quella di arrivare ad un contratto unico per la sicurezza estesa a tutti i lavoratori del cantiere. Altro tema ritenuto centrale da tutti i partecipanti alla tavola rotonda è stato quello della formazione, essenziale per andare a rendere sempre più sicuro il lavoro nel settore delle costruzioni.

L’ad di Impresa Pizzarotti, Riccardo Garrè, ha sottolineato come l’azienda abbia già raggiunto risultati molto incoraggianti sul piano della sicurezza, riducendo di oltre il 65% l’Indice di frequenza degli infortuni in soli 4 anni, allineandosi così ai migliori benchmark internazionali per il settore delle costruzioni. “L’obiettivo della Pizzarotti - ha aggiunto Garrè - è però quello di raggiungere l’eccellenza portando i nostri indici ai livelli minimi assoluti del settore entro il 2027; una sfida ambiziosa a cui Pizzarotti punta con determinazione attraverso l’adozione di pratiche e tecnologie più avanzate per garantire un ambiente di lavoro sempre più sicuro e protetto”.

All’interno del Safety Day anche uno spettacolo teatrale, “RSPP – Restiamo Sani Per Piacere – del Teatro del Giglio – che, in modo innovativo, ha messo in luce l’importanza dell’attenzione costante, anche nei piccoli gesti, per garantire sempre la sicurezza, cui ha fatto seguito la premiazione dei lavoratori che, in Italia e nei cantieri Pizzarotti in giro per il mondo, si sono distinti per il loro impegno in materia health & safety.