Pizzarotti sul caso del bar Rustici: "Serve rispettare le regole"

Sul caso del bar Rustici sanzionato pochè alcuni clienti hanno consumato il cibo nei pressi del locale e non al proprio domicilio si sono scatenate alcune polemiche. Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti è chiaro: "Serve rispettare le regole, tantissimi cittadini chiedono i controlli e poi non ci si può lamentare se le regole vengono fatte rispettare con le sanzioni. La cosa principale è rispettare le regole se vogliamo tornare in una colorazione che permette gli spostamenti". E per quanto riguarda i bonus del Governo sottolinea: "Già nell'ultimo decreto tornano i bonus spesa, dobbiamo capire quali saranno le cifre. Aspettiamo venerdì per vedere i parametri e per vedere se torneremo in zona gialla e vedremo quali saranno le nuove regole da rispettare". "Le erogazioni - conclude il primo cittadino - rispetto ai 5 milioni di euro di stanziamenti del Comune in vari comparti, avverranno entro la fine di gennaio. Entro la fine dell'anno, infatti, si chiuderanno i bandi che permeteranno di accedere a questi fondi".