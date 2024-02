Pizzeria Cittadella Parma è tra le 100 Eccellenze Forbes 2024

Una grande soddisfazione che ripaga gli sforzi di Alberto Banchini, CEO di Cittadella Parma, che ha da poco inaugurato anche il secondo locale in città (in via Paradigna) e di tutto lo staff che con questo riconoscimento trova ulteriore slancio motivazionale per il futuro.

A fare di Cittadella Parma una delle 100 Eccellenze secondo Forbes, sicuramente l’atmosfera conviviale, ma contemporaneamente elegante che contraddistingue i locali e naturalmente le pizze, prodotte con ingredienti genuini, quasi esclusivamente a chilometro zero, trattati con il massimo rispetto e utilizzati sempre in maniera creativa e innovativa.

Questo riconoscimento per Pizzeria Cittadella va ad aggiungersi orgogliosamente a quelli collezionati durante lo scorso anno, in particolare alla nomina tra le “pizzerie eccellenti” di 50TopPizza.

100 Eccellenze Forbes

Le 100 Eccellenze Forbes, ormai giunto alla sua quinta edizione, è lo speciale progetto annuale di Forbes volto proprio a celebrare le aziende che rappresentano un’eccellenza nel panorama italiano e che si sono distinte per capacità in una delle 5 categorie previste: Drink, Food, Restaurant, Socialize e Wine.

Allegato al numero di febbraio lo speciale 100 Eccellenze 2024 presenta dunque le aziende selezionate, in collaborazione con So Wine So Food che contribuiscono a “fare grande l’Italia” dal punto di vista enogastronomico.

Cittadella Parma

L’atmosfera che si respira alla Pizzeria Cittadella, locale in Viale Duca Alessandro 45, è unica. A due passi dall’antica fortificazione della Cittadella, una splendida fortezza pentagonale di fine XVI secolo, sorge il ristorante di Alberto Banchini aperto nel 2019 e connotato da ambienti che richiamano sì alle favole seicentesche ma mostrano contemporaneità ed eleganza di arredi.

Il padrone di casa, Alberto Banchini, dopo una carriera come pasticcere, continuando la tradizione di famiglia, creatrice della storica Cioccolateria Banchini di Parma, ha poi optato di incanalare energia e passione per la pizza nella creazione di sue con ingredienti emiliani in uno stile contemporaneo.

Una delle peculiarità delle pizze di Banchini sono la lunga lievitazione dell’impasto, non meno di 48 ore, in modo da rendere la massa gustosa e soprattutto digeribile e assimilabile, e la disponibilità degli ingredienti esclusivamente a “chilometro 0” nell’interessantissimo, non solo dal punto enogastronomico, territorio parmense.