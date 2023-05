I tre posti migliori dove mangiare la pizza al tegamino a Parma

Una piccola guida per gli amanti della pizza al tegamino, che si contraddistingue per la doppia lievitazione dell'impasto e per la cottura al forno all'interno d'una piccola padella o d'un piccolo tegame. Si può gustare una buonissima pizza al tegamino rimanendo in città. Ecco tre locali da non perdere

L'Hamburgheria di Eataly, Largo Fausto Bocchi 7/a - La Galleria Parma

Un'ottima pizza al tegamino, molto apprezzata dai clienti abituali, si può trovare all'Hamburgheria di Eataly all'interno del centro commerciale La Galleria (ex-Barilla Center) a Parma.