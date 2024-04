Placement Day all’Università di Parma il 10 aprile

All’Università di Parma torna mercoledì 10 aprile, dalle 10 alle 17, il Placement Day, iniziativa organizzata dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali in collaborazione con la U.O. Orientamento e Job Placement dell’Ateneo con l’obiettivo di preparare e supportare studentesse e studenti, laureande e laureandi nella transizione al mondo del lavoro.

Nel corso del Placement Day 2024, che si svolgerà nella sede del Dipartimento in via Kennedy, 15 imprese multinazionali e del territorio attive in diversi settori coinvolgeranno più di 350 studentesse e studenti in workshop aziendali, durante i quali saranno fornite informazioni utili rispetto alla cultura organizzativa e ai profili ricercati.

Seguiranno i colloqui con la possibilità di sperimentarsi nel primo step del percorso di selezione. Queste le realtà aziendali coinvolte nell’iniziativa: Banca Mediolanum, BDM Associati, Carrefour, Cellularline, Chiesi Farmaceutici, Deloitte, EY, Gruppo Lactalis Italia, Nestlè, KPMG, Max Mara, Mutti, Parmacotto, Pinko, PwC.

Anche quest’anno la collaborazione con il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea ha permesso di utilizzare per la gestione delle candidature la piattaforma MITO, che consente a studentesse e studenti di candidarsi per le imprese e favorisce le aziende nella promozione delle posizioni aperte e nella raccolta dei CV.