Pm 10, superati i limiti: scatta il divieto dei diesel Euro 4 dal 1° al 3 dicembre

Tornano le misure antismog a Parma. Sono state decise da Arpae, come stabilisce il piano dell'aria 2020 della Regione, a causa del superamento del valore limite giornaliero delle polveri sottili PM10. I limiti saranno in vigore da domani, martedì 1° dicembre, fino a giovedi' compreso, con divieto di circolazione anche ai veicoli diesel Euro 4 in tutte le aree cittadine incluse all'interno delle tangenziali dalle 8.30 alle 18.30.

Il raggiungimento del livello di allerta e' segnalato con un bollino rosso nel bollettino emesso oggi online da Arpae: le misure emergenziali resteranno in vigore per tre giorni consecutivi, fino al prossimo giorno di controllo. In ballo ci sono anche il divieto di utilizzo di biomasse per il riscaldamento delle unita' immobiliari dotate di riscaldamento multicombustibi, l'obbligo di ridurre di almeno un grado la temperatura negli ambienti di vita riscaldati (al massimo 19 gradi, piu' due di tolleranza, nelle case, negli uffici, nei luoghi per la attivita' ricreative o di culto, nelle attivita' commerciali e nelle attivita' sportive e fino a 17 gradi, piu' due di tolleranza, nelle sedi di attivita' industriali e artigianali), con l'esclusione di ospedali, cliniche, case di cura e istituti scolastici. Vietato inoltre bruciare sterpaglie, residui di potatura, simili e scarti vegetali di origine agricola e usare il riscaldamento a biomasse (legna, cippato) nelle unita' immobiliari dotate di sistema multicombustibile. Resta attivo anche il divieto di spandimento liquami, con l'eccezione dello spandimento effettuato con interramento immediato e con iniezione diretta al suolo.