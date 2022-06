Pnrr: 3milioni e 600 mila euro alle scuole di Parma e Provincia

"Il Ministero dell'Istruzione ha ripartito fra le scuole del Centro Nord e del Sud, risultate assegnatarie, un fondo pari a 500 milioni di euro per la riduzione dei divari territoriali e il contrasto alla dispersione scolastica. Si tratta di uno degli assi portanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è ormai in piena fase operativa". Lo afferma la senatrice Maria Gabriella Saponara, capogruppo Lega in commissione Cultura a Palazzo Madama. "I finanziamenti daranno la possibilità a ciascuna scuola - aggiunge - di articolare dei piani d'intervento personalizzati, sulla base delle rispettive peculiarità sociali e territoriali. Ad esempio, potranno essere programmati l'incremento dei docenti in organico, sinergie con istituzioni locali o con associazioni di volontariato, progetti di sostegno a studenti e famiglie, attività di orientamento. I due anni e mezzo di pandemia hanno colpito più duramente quelle realtà e quelle fasce di popolazione che già prima erano maggiormente in sofferenza: ora abbiamo gli strumenti per arginare questa pericolosa deriva, ridando fiducia e speranza a chi si è sentito abbandonato". A beneficiare del fondo saranno undici scuole di Parma oltre ad alcune scuole dei comuni della provincia, fra cui figurano Borgotaro, Busseto, Colorno, Fidenza, Fornovo, Langhirano, Medesano, Montechiarugolo, San Secondo, Sorbolo-Mezzani, Torrile. "Bisogna fare di tutto - conclude Saponara - affinchè nessuno rimanga indietro".