Pnrr, appalti più sicuri grazie all’accordo tra Comune e Guardia di Finanza

E’ stato sottoscritto oggi il protocollo di intesa tra Comune di Parma ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma per “il monitoraggio e controllo delle misure di sostegno economico, finanziario, e di investimento previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

Un modo per garantire tutte le misure opportune per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione Europea e l’utilizzo dei fondi del PNRR da parte del Comune di Parma in modo conforme al diritto dell’Unione ed a quello nazionale, con particolare riguardo alla prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi e dei casi di corruzione e dei conflitti di interesse.

Il protocollo, voluto fortemente dall’Assessore alla Legalità, Francesco De Vanna, è stato sottoscritto per competenza, oggi, dal Sindaco, Michele Guerra, e dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello t.SPEF Fernando Capezzuto.

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco, Michele Guerra, che ha dichiarato: Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco, Michele Guerra, che ha dichiarato: “Il PNRR rappresenta la sfida più grande per gli enti territoriali nei prossimi anni per operare una trasformazione non soltanto strutturale ma anche sociale. Arriva in un momento molto difficile quale quello della crisi causata dalla guerra in Ucraina, che porta con sé rincari, cambia i prezzari, rende le materie di difficile reperimento. Occorre, pertanto, riuscire a fare squadra tra istituzioni al fine portare a termine i diversi progetti che insistono sul nostro territorio per diverse decine di milioni di euro. Questo protocollo con la Guardia di Finanza ci aiuta a potenziare gli scambi di dati e i controlli necessari affinché il PNRR si realizzi coerentemente ai principi che lo hanno ispirato." Ha ricordato, poi, che, nei prossimi giorni, il Comune pubblicherà in homepage sul proprio sito tutti i progetti del PNRR che riguardano l'ente.

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello t.SPEF Fernando Capezzuto ha sottolineato: “Il memorandum testimonia l’impegno del Comune di Parma e della Guardia di Finanza di Parma per preordinare le condizioni affinché l’opportunità rappresentata dalle ingenti risorse del Piano possa dispiegarsi in maniera efficiente e tempestiva, conseguendo gli obiettivi di crescita produttiva ed occupazionale che il Piano stesso si prefigge”.

L’Assessore alla Legalità, Francesco De Vanna, ha dichiarato: “Con il Protocollo sottoscritto quest’oggi rafforziamo la collaborazione con le Fiamme Gialle e implementiamo il flusso informativo sull’esecuzione delle opere pubbliche, a tutela della legalità economica nel nostro territorio e della trasparenza. L’amministrazione comunale consolida gli strumenti di controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche ribadendo in maniera molto chiara l’impegno forte contro le infiltrazioni criminali nei lavori pubblici. Sappiamo che il settore degli investimenti e degli appalti può rappresentare un terreno fertile per i fenomeni di illegalità quali frodi, corruzione, reati di natura finanziaria: poiché il PNRR genera una grande mole di appalti, ci siamo voluti dotare liberamente di uno strumento aggiuntivo di monitoraggio e coordinamento per prevenire e reprimere ogni forma di illecito. Parma Città della legalità è uno dei nostri obiettivi di mandato e oggi diamo una dimostrazione della serietà e del rigore di questo impegno”.

Un protocollo, quindi, nel segno della collaborazione e delle garanzie di trasparenza, correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa messa in atto dal Comune di Parma circa un argomento particolarmente delicato e di grande valenza strategica per la città. La Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria a competenza generale specializzata nella tutela della spesa pubblica nazionale ed europea, rappresenta il soggetto maggiormente titolato per contrastare ogni condotta illecita di malversazione, indebita aggiudicazione e percezione di risorse finanziarie pubbliche, truffa, frode nell’esecuzione di contratti ed appalti.

Il Comune di Parma, pertanto, si impegna a comunicare bimestralmente alla Guardia di Finanza di Parma dati, notizie, informazioni e analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative e, in particolare, l’elenco degli interventi, misure, progetti esecutivi ammessi a finanziamento specificando, per ogni iniziativa finanziata, il relativo Codice Unico di Progetto ed il Codice Identificativo Gara (Cig) con le indicazioni economico finanziarie relative ad ogni appalto. In particolare, per ogni progetto finanziato saranno inviati tutti i dati del caso, così come per gli incentivi. Sarà, inoltre, sua cura segnalare contesti in cui ritiene opportuno l’avvio di attività di analisi e input su anomalie, elementi di rischio e di pericolosità per la corretta realizzazione dell’investimento.

Da parte sua il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito della propria autonomia e dei propri compiti di istituto, potrà utilizzare dati ed elementi acquisiti per rafforzare e orientare l’azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari.

Assicurerà, inoltre, attività di indagini, accertamenti e controlli.

Un’azione coordinata tra i due soggetti, quindi, che si concretizzerà anche attraverso incontri e riunioni periodiche.