Pochi regali ma di qualità: a Parma il cibo funziona

E' stato un Natale quello appena trascorso con meno regali ma più qualità nelle scelte. Potrebbe essere questo lo slogan scritto da Parma per la prima parte di festività in cui si è registrato un leggero calo negli acquisti rispetto allo scorso anno. Sulla città, come sull'intero Paese, pesa il caro-bollette che spaventa ogni famiglia. Si è registrata - secondo Ascom - una maggiore propensione per i negozi di vicinato e per i prodotti. I parmigiani hanno scelto di regalarsi un Natale di qualità soprattutto a tavola: in aumento, infatti, i numeri legati alle vendite dei panettoni artigianali che hanno superato di gran lunga quelli legati ai comuni panettoni commerciali. "La gente tende ad acquistare meno ma più di qualità - spiega il presidente di Ascom, Vittorio Dall'Aglio -. C’è una certa flessione nei consumi e negli acquisti, in generale anche a Parma. Quello che stiamo notando è che c’è uno spostamento verso una scelta di qualità maggiore sugli acquisti. Rimane confermato sempre tutto ciò che riguarda il discorso del cibo. A Parma ci teniamo e devo dire che il cibo di qualità sta funzionando ancora molto bene. Anolini, panettoni, hanno fatto registrare buoni numeri in termini di acquisti. Più in generale scendono i numeri dell’abbigliamento e altro".