La polizia ferma un'auto a un posto di blocco, a bordo un 33enne clandestino: denunciato

Denunciato un 33enne marocchino per immigrazione clandestina. Durante un posto di blocco predisposto ieri in via Duca Alessandro dalla squada Volanti, gli agenti hanno fermato e controllato un’autovettura con tre soggetti a bordo.

Il conducente - un 31enne tunisino, in regola con le normative sul soggiorno, ma con precedenti di polizia - è stato sanzionato poiché era alla guida dell’auto sprovvisto della regolare patente di guida per quella categoria di veicolo.

Uno degli occupanti, un marocchino 33enne, privo di qualsiasi documento identificativo, ha fornito generalità false e ha dichiarato di essere arrivato in Italia da circa un anno con mezzi imprecisati, di non essere mai stato controllato dalle forze dell’ordine, e di non essersi mai presentato in nessun ufficio Immigrazione.



Gli agenti delle Volanti hanno pertanto accompagnato l’uomo in Questura per accertare la sua esatta identità.Sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici da parte del personale del locale gabinetto di Polizia Scientifica, il 33enne è stato denunciato per immigrazione clandestina, e invitato presso l’Ufficio Immigrazione per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.