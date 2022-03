Polizia Locale Bassa Val Taro: corso di addestramento per usare le armi con scarsa visibilità

Gli Agenti della Polizia Locale Bassa Val Taro nelle scorse settimane hanno partecipato a un corso di addestramento “Low light”, per l’utilizzo della torcia tattica in assenza di visibilità; tale formazione consente agli Agenti di avere un impiego operativo in condizioni di scarsa visibilità ed essere sempre più preparati ad operare in condizioni di difficoltà.

Il corso, organizzato nel poligono della Sezione di Tiro a Segno Nazionale di Parma, ha permesso agli agenti dei Comuni di Medesano e di Fornovo di Taro di apprendere i principi e le tecniche fondamentali per poter utilizzare le armi in situazioni di bassa o totale assenza di luminosità sfruttando la luce artificiale della torcia in dotazione.

Un tipo di addestramento che ha consentito di acquisire nuove competenze, maggiore professionalizzazione e div rse tecniche nell’uso dell’arma in dotazione, la pistola semiautomatica GLOCK Modello 17. Le lezioni teoriche, che al termine hanno previsto simulazioni di interventi con scarsa o totale assenza di luce, si sono svolte nell’arco di una giornata al Poligono cittadino e sono state tenute da personale specializzato, coordinato e diretto da Pier Giuseppe Catellani, responsabile dell’attività istituzionale e istruttore UITS,

nonché dirigente del direttivo del Tiro a Segno Nazionale di Parma.

L’addestramento “Low light” proseguirà quest’anno con il corso avanzato - «Si tratta di una formazione importante, che consente agli operatori della Polizia Locale Bassa Val Taro di raggiungere più elevati livelli di professionalizzazione e di sicurezza personale – sottolinea il Comandante Giovanni Saviano, il quale continua affermando che “gli Agenti, per far fronte alle frequenti situazioni di pericolo sul territorio sono dotati anche di giubbotti antiproiettile e anti-taglio”. Gli operatori effettueranno controlli di polizia indossando il cosiddetto “GAP”, esattamente come le altre forze di polizia statali.

Gli agenti di Polizia Locale possono essere infatti esposti a episodi di violenza e resistenza a pubblico ufficiale ed è proprio per questo motivo che sono dotati di uniformi operative e equipaggiamento tattico-difensivo come previsto dai Regolamenti comunali in vigore.

Il Comandante Giovanni Saviano, conclude affermando che “la professionalizzazione a tutela della sicurezza dei nostri operatori che dovessero trovarsi ad intervenire in situazioni estreme, è resa possibile grazie al Servizio Intercomunale di Polizia Locale organizzato sui Comuni di Medesano e Fornovo di Taro, in grado di consentire una maggiore specializzazione degli Agenti.