Noceto, corso di formazione per la polizia locale

Si è tenuto nei giorni scorsi a Noceto un corso di formazione dedicato alla riforma del Codice della Strada. La giornata formativa è stata

organizzata dal SULPL, in collaborazione con il comando di Polizia Locale di Noceto e il patrocinio del Comune. All’interno del Polo Museale nocetano è stato il Comandante Maurizio Marchi a introdurre e spiegare le novità previste dal CdS ad una platea di oltre ottanta partecipanti, provenienti dalle province di Parma, Piacenza, Reggio, Mantova e Cremona.



“Il SULPL - spiega il delegato Nicolas Brigati - è da sempre impegnato nell’organizzazione di corsi di formazione. Quello di Noceto è il primo

di una lunga serie di iniziative che porteremo avanti in provincia di Parma. Ringrazio il sindaco Fabio Fecci per averci accolto nelle sale museali e per aver portato i saluti dell’Amministrazione”