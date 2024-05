Nella mattinata di sabato 25 maggio, durante il controllo del territorio del Comune di Medesano, gli agenti della polizia locale della Bassa Val Taro hanno incontrato un amico a quattro zampe di nome Macchia, che aveva deciso di farsi una passeggiata in solitaria. Messo subito in sicurezza, sono in atto le operazioni per riconsegnarlo ai proprietari.