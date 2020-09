Polizia Municipale: concorso per sette posti tra Fidenza e Salsomaggiore e la Val d'Enza

A seguito della notizia che L'Unione dei Comuni della Val d'Enza di Montecchio Emilia, il Comune di Fidenza e quello di Salsomaggiore Terme, hanno emesso bandi di Concorso Pubblico per l'assunzione in totale di ben 7 agenti di Polizia Municipale a tempo indeterminato, l’Associazione Culturale Scuola di Formazione Professionale guidata dal Direttore Tecnico dott. Andrea Prassini e già nota nel settore della preparazione e formazione per aver organizzato 42 edizioni dello stesso Corso per aspiranti agenti ed 11 Convegni di formazione ed aggiornamento per personale già effettivo nelle varie forze di polizia, si è subito attivata per venire incontro alle esigenze di tanti giovani che vogliano partecipare a detti concorsi ma anche ad altri concorsi su tutto il territorio nazionale.

Da venerdì 23 a domenica 25 ottobre 2020, si terrà il 43° Corso full immersion della durata di 20 ore. Sarà di natura teorica e spazierà dall’analisi di una norma alle Fonti del Diritto per continuare con l'illecito Amministrativo ex L. 689/81; Codice Penale; Codice Procedura Penale; Codice della Strada; Riforma Disciplina Settore Commercio; Testo Unico Ordinamento Enti Locali; Diritto Amministrativo con prova pratica; Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza; Legge Quadro Polizia Municipale; per concludere con un test e una simulazione di prova teorico/pratica di Concorso Pubblico per abituare al meglio l’allievo ad affrontare l’esame. Il Corso si terrà presso il Circolo Dipendenti Comunali in V.le Mentana n. 31 a Parma. Agli iscritti verrà rilasciata tutta la normativa aggiornata e l'attestato di frequenza utile nei Concorsi per titoli. Per seguire al meglio i corsisti saranno accettate esclusivamente le prime 40 iscrizioni e lo svolgimento del Corso si terrà in piena osservanza delle norme e linee guida in materia di COVID.

Termine per iscriversi 20 ottobre. Per maggiori informazioni inviare mail a: scuolaformazioneprofessionale@gmail.com