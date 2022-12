Polizia penitenziaria: al via il 181esimo Corso di Formazione alla Certosa

Questa mattina, martedì 27 dicembre 2022, ha avuto inizio ufficialmente il 181^ Corso di Formazione per Allievi Agenti di Polizia penitenziaria, rivolto a totali 1479 unità, che avrà la durata di 6 mesi circa. L’Istituto di Istruzione del Corpo di Polizia penitenziaria di Parma, sotto la guida del Direttore, Primo Dirigente dott. Augusto Zaccariello, si occuperà della formazione di n.180 Allievi, di cui 136 uomini e 44 donne, provenienti dall’intero territorio nazionale.

Il Corso vedrà gli Allievi impegnati nello studio di materie riferibili all’area giuridica e relazionale, nell’apprendimento di competenze tecnico operative e

addestrative.

Oltre allo studio presso la Scuola, i discenti saranno chiamati a svolgere anche alcuni periodi di tirocinio presso gli Istituti Penitenziari del Paese, in cui

impareranno a sperimentare il ruolo cui saranno chiamati in futuro a svolgere, e inizieranno ad applicare nel concreto le competenze acquisite durante le fasi didattiche in aula.