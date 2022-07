In questa occasione è stato premiato il personale di polizia, che si è distinto per particolari gesta di rilevanza sociale, capacità di intervento, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, oltre a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica ed all'interno della struttura penitenziaria.

Mella giornata di ieri si è celebrata, all'interno del carcere di via Burla a Parma, la festa regionale dell'Emilia Romagna del corpo di polizia penitenziaria. Ricorreva il 205 esimo anniversario della fondazione del corpo.

Polizia penitenziaria: in via Burla la festa per il 205esimo anniversario