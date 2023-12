La Polizia penitenziaria di Parma vicina ai pazienti ricoverati all’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla”

Una delegazione del reparto di Polizia penitenziaria degli Istituti penali di Parma ha voluto portare un segno di vicinanza ai pazienti dell’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” e lo ha fatto attraverso la consegna di una donazione all’associazione Giocamico che da vent’anni si occupa delle attività ludico-ricreative nei reparti pediatrici del Maggiore. Mille e 775 euro la cifra sul simbolico assegno firmato dal direttore degli Istituti penitenziari Valerio Pappalardo con gli ispettori Vincenzo Florio, Mauro Pieri e Filippo Celletti.

“Questa iniziativa è merito del personale degli Istituti penitenziari di Parma – ha dichiarato il direttore Pappalardo – e testimonia l’attenzione che i ragazzi e le ragazze della Polizia penitenziaria nutrono nei confronti dei piccoli pazienti che si trovano in ospedale, un’attenzione che si rafforza nel tempo. E soprattutto un gesto fatto con il cuore e con gratuita generosità”.

Ad accoglierli il presidente di Giocamico Corrado Vecchi con il direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e commissario straordinario Ausl Massimo Fabi che ha ribadito come la collaborazione in essere da tanti anni con l’istituzione penitenziaria vada oltre gli aspetti sanitari o di sicurezza ma coinvolga l’umanizzazione dei percorsi quale diritto di ogni persona. “Grazie per quello che fate ogni giorno e per aver pensato anche alla comunità che vi sta intorno”, ha concluso Fabi.