La Polizia di Stato presente all’Automotoretrò edizione 2023 con uno stand della Polizia Stradale

In occasione della giornata inaugurale dell’Automotoretrò, grande salone dedicato al motorismo storico, che si svolge presso questo centro cittadino da oggi fino al 5 marzo, in concomitanza con la manifestazione Mercanteinfiera, è stato allestito un apposito spazio destinato all’esposizione di due autovetture storiche della Polizia Stradale, quali la Alfa Romeo Giulia Speciale (station wagon) e la Lancia Flaminia 2.5, nonché di una moto Guzzi V7 sidecar grigio verde.

Lo stand della Polizia di Stato, ove è esposta anche l’autovettura Lamborghini con colori d’istituto, sarà aperto al pubblico e potrà essere visitato durante tutte le giornate della manifestazione fino al prossimo 5 marzo.

Presso lo stand, gli appassionati del settore o semplici curiosi avranno la possibilità di rivolgersi al personale della Polizia Stradale per avere informazioni riguardo alle autovetture e ai mezzi esposti.

La partecipazione della Polizia di Stato all’iniziativa, che si presenta come una importante vetrina per tutti gli appassionati del settore e non solo, è un'occasione utile per far conoscere le attività della Polizia Stradale e per diffondere la cultura della sicurezza su strada.