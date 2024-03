Polo logistico a Medesano: l'azienda ricorre al Tar

La società che ha presentato la richiesta al Comune di Medesano per la realizzazione di un polo logistico in località Travignano Strada Ghiaie ha presentato ricorso al Tar contro la decisione dell'Amministrazione di negare, attraverso la delibera n.190 del 29 dicembre 2023, la variante al piano urbanistico, dicendo di fatto no alla realizzazione dell'opera, molto contestata da cittadini e comitati. Ora si attenderà la decisione dei giudici.

"Se la variante fosse stata approvata con l’insediamento iniziale di 33 ettari - sottolinea il circolo di Legambiente di Fornovo - vi sarebbe stato il concreto rischio di ulteriore sviluppo di un vastissimo Polo Logistico, molto maggiore di quanto previsto dalla variante in oggetto, dall’estensione potenziale di oltre 100 ettari. Ci siamo battuti fin dall'inizio contro questa prospettiva, presentando osservazioni, incontrando i vari organismi interessati, organizzando assemblee e partecipando a iniziative nate in tutto il territorio medesanese. L’argomento ha destato molta preoccupazione nei cittadini di Medesano e nelle zone limitrofe. È evidente, infatti, che l’insediamento avrebbe determinato un impatto negativo considerevole sulla qualità della vita a causa dell’aumento del traffico e di conseguenza della qualità dell’aria e della sicurezza stradale. Sarebbe cambiata l'intera viabilità del comune, da Ramiola a Medesano, che avrebbe visto centinaia di tir al giorno transitare sulla già pericolosa SS357 che attraversa i centri urbani. La paventata – tuttavia incerta - apertura di un casello dell'autostrada nei pressi del polo, realizzato fra diversi anni, avrebbe causato un ulteriore consumo di suolo agricolo"

"La decisione virtuosa della giunta comunale medesanese va in direzione della salvaguardia del territorio, in coerenza sia con la tutela del prezioso suolo agricolo della nostra Food Valley, sia con la presenza dell’importante Riserva della Biosfera Mab Unesco – Appennino Tosco Emiliano. Confidiamo che anche le altre amministrazioni territoriali, Provincia e Regione, diano l'adeguato supporto al Comune in questa scelta virtuosa"