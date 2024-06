Polo per l’Infanzia dell’Università di Parma: approvate le graduatorie

Sono state approvate le graduatorie per l’assegnazione dei posti al Polo per l'Infanzia dell'Università di Parma, che inizierà le proprie attività educative dal 2 settembre. Per l'anno scolastico 2024-25 saranno aperte una sezione di nido d’infanzia (20 bambine/i) e una sezione di scuola dell’infanzia (25 bambine/i). Il bando, chiuso il 24 giugno, ha avuto ottimi riscontri. Nel complesso sono state presentate 54 domande valide: 35 per il nido (con attivazione lista d’attesa) e 19 per la scuola dell’infanzia (tutte accolte, visto che i posti a disposizione erano 25). 5 posti del nido sono in convenzione con il Comune, in uno spirito di collaborazione fra istituzioni e di azione sinergica a favore del territorio. Le domande presentate sono principalmente di personale, studentesse e studenti dell’Ateneo, ma si è registrata una buona risposta anche dall’esterno, sebbene poi le domande esterne siano state in gran parte collocate in lista d’attesa (almeno per il nido). Chi ha presentato domanda riceverà via e-mail dall’Ateneo una comunicazione ad hoc sulle graduatorie, con modalità di iscrizione al servizio per le ammesse e gli ammessi e indicazioni per chi si trova in lista d’attesa. Poiché ci sono ancora posti a disposizione per la sezione scuola dell’infanzia, sarà possibile l’iscrizione per i posti residui: l’Ateneo invita a visitare la pagina web dedicata al Polo (https://www.unipr.it/ poloinfanzia), dove nei prossimi giorni saranno comunicate modalità e tempistiche per le iscrizioni.

Il Polo per l’Infanzia dell’Università di Parma

Il Polo per l’Infanzia accoglie bambine e bambini della fascia 0-6 anni al Campus Scienze e Tecnologie nell’ambito di un nido d’infanzia e di una scuola dell’infanzia integrati. I servizi del Polo sono destinati in via prioritaria a studentesse, studenti e personale dell’Università di Parma, ma sono aperti anche all’utenza esterna. Il progetto nasce primariamente dall’esigenza di rispondere sia ai diritti di cura e di educazione delle bambine e dei bambini sia ai bisogni delle famiglie di essere accompagnate nel loro importante compito educativo, nella prospettiva di una conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ed è finalizzato alla promozione dello sviluppo e degli apprendimenti delle bambine e dei bambini e alla partecipazione degli adulti (famiglie, équipe educative, comunità), in un'ottica inclusiva e innovativa.

Il progetto si sviluppa a partire dalle più recenti direttive in materia di servizi per l’infanzia e dalla qualificata esperienza dei Servizi per l’Infanzia presenti sul territorio, nel quadro della consolidata collaborazione di quegli stessi Servizi con l’Università di Parma a livello di ricerca, formazione e innovazione. L’identità pedagogica e i presupposti educativi chiave del Polo sono stati definiti da un Comitato scientifico di esperte ed esperti individuati dall’Ateneo, che mantiene supervisione e regia del progetto, mentre la gestione del Polo è stata affidata ad Auroradomus Cooperativa Sociale ONLUS, area sociale del Gruppo COLSER-Auroradomus, per il triennio 1° settembre 2024 - 31 luglio 2027. La struttura, collocata nel verde all’interno del Campus Scienze e Tecnologie, è un edificio completamente ecosostenibile di nuova costruzione, progettato dall’architetto Enrico Molteni e realizzato grazie alla Convenzione fra Ateneo e Fondazione Accademia dei Giorni Straordinari nell’ambito di un più ampio e condiviso progetto di inclusione.