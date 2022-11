"Pomodorino d'oro Mutti 2022", vince Zavaroni di Mamiano: "Ora investimenti contro la siccità"

Il “triplete” del pomodoro da industria di qualità. È il titolo del quale si può fregiare, con orgoglio, la Società Agricola Zavaroni di Mamiano, socia di Confagricoltura Parma, che ha vinto il “Pomodorino d’oro Mutti 2022”, il premio con il quale l’azienda Mutti riconosce la qualità degli imprenditori agricoli che conferiscono le loro produzioni di oro rosso. Un trionfo - quello nella sezione “pomodorino tondo” del Nord Italia - non certo casuale visto che l’azienda dei fratelli Zavaroni (Luca, 48 anni ed Alessandro, 44) era salita sul gradino più alto del podio anche nel 2005 e nel 2012, dopo aver iniziato a conferire alla Mutti nel 2004.

“La vittoria del Pomodorino d’oro - spiegano i fratelli Zavaroni - è una grande soddisfazione che ripaga di tutto l’impegno che, ogni anno, mettiamo in campo per trapiantare, irrigare e raccogliere le nostre produzioni. Quest’anno in particolare, viste le condizioni di crisi idrica che si sono manifestate già in primavera, abbiamo deciso di puntare su una produzione di alta qualità, in modo da ottimizzare i benefici della poca acqua disponibile. I sacrifici non sono stati pochi. Come tutti gli agricoltori abbiamo dovuto fronteggiare le difficoltà legate all’aumento delle materie prime e alla siccità. Ma ancora una volta il massimo impegno per la qualità delle produzioni ci ha premiato e questo ci rende molto orgogliosi”.

I terreni della Società Agricola Zavaroni si estendono su circa 90 ettari, tra proprietà ed affitto, nel territorio di Mamiano, tra i comuni di Traversetolo e Montechiarugolo. Oltre al pomodoro da industria vengono coltivati cereali, mais ed erba medica. Nella gioia per la vittoria del Pomodorino d’oro Mutti, Alessandro e Luca Zavaroni non dimenticano però di affrontare quelli che sono i problemi più urgenti dell’agricoltura parmense e che, paradossalmente, mettono a rischio un’eccellenza assoluta. “Le nostre coltivazioni - spiegano - sono in una delle zone, quella a Sud di Parma città, dove si trovano alcuni dei terreni maggiormente vocati per una produzione di pomodoro da industria di grande qualità. Ma allo stesso tempo sono alcune delle aree che vanno maggiormente in crisi per la siccità. Servirebbero dei piccoli invasi ad uso plurimo per raccogliere l’acqua quando disponibile ed utilizzarla quando necessario. Tra l’altro quegli stessi invasi potrebbero essere utili non solo per l’agricoltura nei mesi estivi, ma allo stesso tempo utilizzati per altre attività come la pesca sportiva o la canoa, come per altro succede già in altre regioni. Sarebbero investimenti lungimiranti”.