Chiedilo a Parmatoday: "Ponte de Gasperi: rimpallo di responsabilità, il Comune non mi ha mai risposto e le luci rimangono spente" La posta dei lettori: le vostre domande e curiosità su politica, sport, attualità e cronaca e le risposte della redazione

il ponte De Gasperi

LA LETTERA DI LORENA BOSELLI - "Buongiorno, è un argomento che mi sta molto a cuore in quanto tutte le sere faccio quel tratto di strada verso la rotatoria Campus, verso le ore 21 e ne sottolineo la pericolosità da quando le luci sul ponte non sono più funzionanti da luglio-agosto 2022. L’uscita per la rotatoria campus ha poco scorrimento e senza luci è poco visibile. Avevo scritto ai vigili urbani di Parma che passassero la segnalazione a chi di dovere per rilevare la pericolosità, ma le luci restavano spente. Non paga ho visto che a lungo il percorso c'è un cartello con scritto Anas, allora ho scritto all’Anas di Bologna i quali dopo circa due mesi mi hanno risposto (almeno mi hanno risposto a differenza del Comune di Parma di cui sono cittadina) dicendo che l’illuminazione è di competenza del Comune di Parma. Ho girato la comunicazione dell’Anas al comune di Parma, ma nessuna luce è stata accesa e tanto meno il Comune si è degnato di una risposta e le luci restano spente. Come di consueto aspettano il morso poi forse qualcosa si muoverà, me nessuno avrà responsabilità"

La risposta della redazione - La situazione dell'assenza di illuminazione del ponte De Gasperi, lungo la tangenziale Sud, di cui avevamo già parlato nell'ambito di questa rubrica, sta molto a cuore ai nostri lettori. Dal 2021 la manutenzione dell'intero anello delle tangenziali e degli svincoli di entrata e uscita, quindi anche del ponte De Gasperi, è passata dal Comune di Parma all'Anas, dopo un accordo tra i due Enti. Le luci però continuano a rimanere spente. Abbiamo chiesto sia all'Anas che al Comune di Parma una risposta in merito alle responsabilità ed attendiamo le risposte. Evidentemente manca qualche passaggio informativo tra i due Enti. Intanto i cittadini continuano a percorrere al buio la strada, come Lorena, che tutte le sere si trova in una situazione di disagio dovuta alla pericolosità di quel tratto al buio