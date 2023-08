Ponte Nord, l'architetto Pier Luigi Bontempi: "Ecco il progetto all'avanguardia per ridare vita alla struttura: perché è stato messo sotto il tappeto?"

"Perché si è deciso di non completare un bene comune, costato milioni di euro, quando c'erano tutti i presupposti per poter realizzare il progetto che mi è stato commissionato?". Nel 2020 il Comune di Parma - come abbiamo rivelato in esclusiva - ha affidato all'architetto parmigiano Pier Luigi Bontempi l'incarico per la realizzazione del progetto esecutivo per ospitare la sede dell'Autorità distrettuale del fiume Po. In particolare, come si legge nella lettera di incarico, al professionista è stata affidata la "progettazione esecutiva, la predisposizione piano terra per manifestazioni e concept complessivo per utilizzo futuro dell’intervento denominato: “Opere di completamento Ponte Nord". Pier Luigi Bontempi, esperto nel settore della rifunzionalizzazione aziendale e insignito nel 2009 dell'attestato di civica benemerenza per Sant'Ilario come presidente dell'associazione Parma per gli altri, ha redatto il progetto per la realizzazione del Ponte delle Acque", spiega a Parmatoday la genesi e i contenuti del suo progetto.

Il Comune di Parma l'ha incaricata per la realizzazione di un concept relativo al Ponte Nord, che sarebbe dovuta diventare la nuova sede dell'Autorità Distrettuale del fiume Po. Che fine ha fatto quel progetto?

"Si, il Comune di Parma mi ha commissionato il concept relativo alla nuova sede dell'Autorità di bacino del fiume Po all'interno del Ponte Nord che sarebbe dovuto diventare il Ponte delle Acque. Un progetto di ampia veduta che aveva lo scopo di far si che il Ministero e l'Autorità potessero avere una sede appropriata in un luogo ora in stato di abbandono che sarebbe stato in questo modo recuperato, a favore di tutta la cittadinanza. Non si capisce come mai in una città come Parma queste opere, come anche il Teatro dei Dialetti, debbano rimanere incompiute. All'epoca del progetto c'erano i finanziamenti - 4 milioni e mezzo di euro - per poter realizzare la nuova sede. Lo scopo era restituire alla città un oggetto incompiuto anche per dare un'immagine non provinciale ma aperta a tutto il Paese. Intorno al Po gravitano infatti una quantità di attività impressionanti. Il progetto conteneva anche una concezione innovativa dell'utilizzo degli spazi, molto diversa da quella ordinaria. Oggi spesso negli uffici pubblici c'è uno spreco di superfici, con alcune aree completamente inutilizzate. L'idea è di non avere più scrivanie personali ma spazi da poter utilizzare a rotazione a seconda delle varie funzioni"

Quali risposte ha avuto dall'Amministrazione comunale di Parma dopo la consegna del progetto?

"Dopo che ho consegnato il progetto nessuno ne ha più parlato: è come se fosse finito sotto il tappeto. Anche negli ultimi articoli, usciti nel 2023, non compare mai il fatto che il Comune abbia incaricato un professionista per un concept. Sembra che di questo progetto non si debba parlare. Il rapporto che ho avuto con l'Amministrazione è stato tra committente e progettista. In vari incontri con l'ex Assessore Alinovi avevamo fatto un programma, rispetto al quale c''era condivisione da parte di tutti. Dopo la consegna del progetto non ho più avuti contatti con il Comune".

Ci può parlare, più nello specifico, del progetto? Come sarebbe potuto diventare il Ponte Nord se il suo concept fosse stato portato a termine?

"La prima parte del progetto riguardava la messa a norma delle uscite di sicurezza perchè si dovevano valutare le varie opzioni che avevano indicato i vigili del fuoco. Le indicazioni erano di una sede che doveva ospitare un centinaio di persone. Il primo livello prevedeva un Museo delle acque, che avrebbe dovuto essere un luogo di interscambio di idee per le scolaresche e la città che avrebbe potuto ospitare convegni dell'Autorità di bacino e di altri Enti. Il primo piano avrebbe dovuto ospitare un'area destinata ai laboratori, anche per gli scambi culturali e scientifici con altri Enti, ad iniziare dall'Università di Parma. Al secondo livello erano previsti gli uffici che avrebbero dovuto ospitare i dipendenti. Il concept conteneva una nuova visione e nuovi criteri relativi alla gestione degli spazi. Come avviene ormai in tutte le grandi aziende private il personale che gestisce gli ingressi avrebbe avuto a disposizione nuovi software, attraverso i quali sarebbero stati in grado di indicare ai dipendenti la propria postazione, giorno per giorno a seconda delle necessità. Con questo sistema è possibile risparmiare il 30/40% delle superfici, limitando così anche sugli sprechi energetici".

A livello economico la realizzazione del progetto quali costi avrebbe comportato?

"Per il progetto era previsto un importo di circa 4/4.5 milioni e mezzo di euro, che erano già stato stanziati dal Ministero e destinati proprio alla realizzazione della nuova sede dell'Autorità distrettuale del Po. Mi chiedo il perchè il progetto sia stato quasi completamente nascosto. Nel momento in cui il Comune di Parma incarica un professionista per un concept non ha nessun obbligo di incaricare lo stesso professionista per lo sviluppo successivo. Perché si è deciso di non completare un bene comune, costato milioni di euro, quando c'erano tutti i presupposti per poter realizzare il progetto?"