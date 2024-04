Ponte Nord, l'architetto Bontempi risponde all'assessore De Vanna

L'architetto Pier Luigi Bontempi, incaricato dal Comune di Parma di redigere un progetto per l'utilizzo del Ponte Nord, risponde alle dichiarazioni dell'assessore Francesco De Vanna, dopo il Consiglio comunale del 15 aprile. Dopo la nostra inchiesta del 30 agosto 2023 sul progetto commissionato dal Comune di Parma all'architetto Bontempi la capogruppo della Lega ha presentato un'interrogazione a risposta orale in Consiglio comunale.

L'INCHIESTA - Ponte Nord, ecco il progetto (dimenticato da tutti) che avrebbe potuto trasformare il 'mostro' da 39 milioni di euro in un centro d'eccellenza nazionale

"In riferimento alla seduta del Consiglio Comunale n.6 del 15 aprile 2024 - scrive l'architetto Bontempi - ho ascoltato la registrazione del Suo intervento, nel quale vengo da Lei citato dal minuto 14.10 al minuto 16.39, in risposta al Consigliere Laura Cavandoli: motivo della Sua citazione l'incarico che il Comune di Parma nel novembre 2019 mi ha affidato per redigere il seguente progetto: Opere di completamento Ponte Nord (CUP I76F05000040001).

Incarico tecnico professionale per progetto esecutivo predisposizione piano terra per manifestazioni e concept complessivo per utilizzo futuro"

Come avrà modo di verificare personalmente, mi trovo nella spiacevole condizione di segnalarLe che il Suo intervento pubblico ha riportato delle inesattezze nei miei confronti, che mi appresto ad elencarLe:

1. non corrisponde a verità che mi abbiano incaricato di redigere la ʻpratica di prevenzione incendiʼ, come da Lei sostenuto. Tale incarico, infatti, è stato conferito dal Comune al p.i. Michele Rainieri (allegato 02), circostanza risaputa anche dallʼex Assessore Alinovi che aveva seguito, allʼepoca, il progetto complessivo, pertanto al corrente degli incarichi specifici: malgrado ciò non è intervenuto – durante la Sua esposizione - per riparare alla

palese inesattezza;

2. è prassi che la Direzione Regionale ER dei Vigili del Fuoco inoltri la richiesta di integrazione al tecnico incaricato della pratica di ʻprevenzione incendiʼ, nel caso specifico il p.i. Michele Rainieri e non al sottoscritto, come da Lei erroneamente attribuito alla mia persona il mancato invio delle integrazioni richieste; 3. il Comune di Parma, avendo incaricato un tecnico specifico, avrebbe dovuto sollecitarlo affinché la pratica venisse integrata dei documenti mancanti, al fine di ottenere il Nulla Osta per poter svolgere manifestazioni temporanee esclusivamente al primo livello del

Ponte Nord, vale a dire corrispondente al livello stradale;

4. il non avere specificato a chi la Direzione Regionale ER Vigili del Fuoco ha richiesto ulteriori integrazioni riguardanti la sempre sopracitata ʻpratica di prevenzione incendiʼ, fa pensare che la responsabilità ricada sulla mia persona (arch. Pier Luigi Bontempi), soprattutto quando Lei conferma pubblicamente che in data 15 dicembre 2022 la Direzione Regionale ER dei Vigili del Fuoco rilascia parere conclusivo contrario alla

deroga, compromettendo lʼapprovazione da parte dellʼAmministrazione;

5. la Sua ricostruzione dei fatti è chiara nel pronunciamento della frase: ʻad oggi il progetto elaborato dallʼarchitetto Bontempi non risulta, pertanto, approvato dallʼAmministrazione perché di fatto comportante interventi di adeguamento normativo, impiantistico, di efficientamento energetico della struttura particolarmente onerosi per questa Amministrazioneʼ. Nel mio incarico non è previsto nulla di tutto questo, come lo potrà evincere personalmente dalla Determina Dirigenziale N° DD-2019-3335 del 12/12/2019

6. questa mancanza di verifica da parte Sua e/o dei Suoi collaboratori mi lascia perplesso, data la certezza con la quale ha esposto con meticolosità le date delle integrazioni richieste, senza chiedersi se queste responsabilità fossero da imputare realmente e pubblicamente alla mia persona ed alla mia capacità professionale;

7. per i motivi sopraddetti trovo intellettualmente scorretto da parte di un Assessore fare affermazioni non veritiere sullʼoperato di un professionista, attribuendogli incarichi mai conferiti (prevenzione incendi, impianti, efficientamento energetico), oltremodo definendoli ʻparticolarmente onerosi per lʼamministrazioneʼ: a cosa Lei si riferisse non è dato a sapersi, se non pretestuosamente per dimostrare pubblicamente quanto da Lei asserito

nel rispondere allʼinterrogazione fatta alla Giunta;

8. per le ragioni sopraddette, avendo le Sue parole di Assessore del Comune di Parma dato adito pubblicamente che il mio operato non fosse riuscito ad avere lʼapprovazione degli Enti competenti, attribuendomi incarichi mai ricevuti dal medesimo Comune che lʼha nominata Assessore, ritengo doveroso indirizzare questa mail anche per conoscenza al Sindaco, al Presidente e ai componenti del Consiglio Comunale, oltre al Presidente

dellʼOrdine degli Architetti e agli Organi di Stampa, al fine che venga rettificato quanto da Lei detto pubblicamente, oltre a salvaguardare il mio buon nome e la mia professionalità"