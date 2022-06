Ponte sul Parola: interrotto al transito dal 1° luglio

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che verrà interrotto completamente il transito veicolare per tutti i mezzi sulla Strada Provinciale n. 93 “di Costamezzana” in corrispondenza del ponte sul torrente Parola, tra i Comuni di Fidenza e Noceto, a partire dalle ore 9.30 di venerdì 1° luglio 2022 alle ore 8 di lunedì 4 luglio 2022 e comunque fino a termine dei lavori.



La misura si è resa necessaria per consentire alla Ditta Mavi di eseguire lavori di sistemazione dei giunti di dilatazione sul manufatto stradale sovrappassante il torrente Parola, per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità.



Percorsi alternativi:

• SP71 “di Coduro” da Santa Margherita a Fidenza;



• SS357R dalla Rotatoria “Bertinelli” con direzione Noceto per proseguire lungo la direttrice della SS09 Via Emilia”;• per i mezzi con massa inferiore a 3,5 tonnellate. sarà inoltre possibile utilizzare la viabilità comunale da Santa Margherita con direzione Borghetto e in senso opposto da Costamezzana in direzione Borghetto