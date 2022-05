Noceto: rinviata la chiusura del ponte sul torrente Parola sulla Sp 93

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che è stata rinviata al periodo tra il 17 e il 20 giugno la chiusura completa al traffico veicolare del Ponte sul torrente Parola lungo la SP93 di Costamezzana, nel tratto compreso tra Costamezzana e Santa Margherita, in Comune di Noceto.



La chiusura era inizialmente prevista dal 3 al 6 giugno 2022 per consentire il rifacimento dei giunti di dilatazione del manufatto, mettendo in condizione la ditta esecutrice di operare in sicurezza. Il rinvio dei lavori e della conseguente chiusura al traffico è dovuta a sopraggiunti imprevisti da parte della ditta appaltatrice.