Sala Baganza: senso unico alternato con semaforo di notte sul ponte della Sp15

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che verrà istituito il transito a senso unico alternato, regolamentato da impianto semaforico, solo nelle ore notturne, a partire da lunedì 6 fino a giovedì 16 giugno 2022, festivi compresi, sul ponte che sovrappassa il torrente Baganza, sulla Strada provinciale 15 “di Calestano”, in corrispondenza dell’abitato di Sala Baganza.



La misura si è resa necessaria per consentire alla ditta incaricata di eseguire in sicurezza i lavori consistenti nella sistemazione dei giunti di dilatazione del ponte, occupando parte della carreggiata.



Per l’alta densità di traffico lungo il manufatto, le lavorazioni saranno effettuate dalle ore 20 alle ore 6 di ogni giorno e sul ponte sarà ripristinato il doppio senso di circolazione nelle ore diurne.