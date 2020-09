Ponte sul fiume Taro: modifiche alla viabilità

Modifiche alla viabilità nel Ponte sul Taro, quello di Maria Luigia, in via Emilia Ovest, ex Strada Statale 9. In base ad un accordo tra Comune di Parma, Comune di Noceto e Comune di Fontevivo, interessati, pro quota, agli interventi sul ponte stesso, sono stati concordati dei lavori per la rimozione di erbacce e la manutenzione della segnaletica orizzontale.



Pertanto, sabato 5 Settembre 2020, dalle ore 06:00 alle ore 10:00 e comunque fino a cessate esigenze, sul Ponte sul fiume Taro – via Emilia Ovest ( ex S.S. 9) – sono previsti restringimenti di carreggiata e l’istituzione di sensi unici alternati disciplinati dalla Polizia Locale.

