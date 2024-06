Ponte sul Rio Mozzola, un finanziamento aggiuntivo per la realizzazione dell’opera

Un’interrogazione a risposta scritta è stata presentata in Regione dal consigliere Matteo Daffadà per sollecitare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a concedere il finanziamento aggiuntivo alla Provincia di Parma per la realizzazione del ponte sul Rio Mozzola a Valmozzola sulla strada di Fondovalle Taro. "Nel 2022 la Provincia di Parma ha ottenuto 3,5 milioni di euro per la progettazione e realizzazione del ponte. Tuttavia, la procedura di gara è andata deserta e oggi è stato stimato un aumento di 1,9 milioni di euro per il riappalto a causa dell’aggiornamento dei prezzi - spiega Daffadà - Il ponte Taro IX, situato al chilometro 174+960, presenta gravi segni di degrado e potrebbe essere interdetto al traffico in futuro. La sua chiusura causerebbe notevoli disagi alla circolazione stradale. La necessità del finanziamento è quindi impellente. Il ponte sul Rio Mozzola rappresenta non solo una necessità immediata, ma anche un’opportunità per adottare soluzioni innovative e sostenibili. Investire in infrastrutture moderne e resilienti è cruciale per prepararsi alle sfide future e per costruire una rete di trasporti più sicura ed efficiente".

Daffadà chiede alla Giunta Regionale di sollecitare il Ministero a concedere il finanziamento aggiuntivo richiesto dalla Provincia di Parma, affermando che: "è necessario che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riconosca l'importanza di questo progetto e intervenga tempestivamente per garantire la sicurezza e la vitalità economica dei territori interessati".

Il Consigliere sottolinea l’importanza di concentrarsi non solo su grandi progetti infrastrutturali come il Ponte sullo Stretto di Messina, ma anche su opere più piccole ma fondamentali per i territori. "Abbiamo un grande patrimonio pubblico da recuperare. Piccoli ponti fondamentali per la viabilità e la vita delle nostre comunità, per il commercio e il turismo. Mi chiedo se abbia senso concentrare gli sforzi per un’unica opera sacrificando tutto il resto. Occorre partire dal mantenimento dell’esistente senza pensare alle opere faraoniche" ha dichiarato.