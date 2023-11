Ponte Verdi tra Ragazzola e San Daniele Po: pubblicato il bando da 14 milioni e 900 mila euro

E' stato pubblicato dalla Provincia di Parma il bando di gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori di messa in sicurezza di ponte Verdi sul fiume Po tra Ragazzola e San Daniele Po. L'importo dei lavori a base di gara è pari a: 14 milioni, 866 mila e 911, 96 euro. La scadenza per la presentazione delle offerte, da parte delle imprese interessate, e il giorno 16 gennaio 2024.

L'impegno finanziario per la realizzazione dell'opera ammonta a 20 milioni di euro interamente finanziati del Ministero Infrastrutture e Trasporti relativo agli interventi previsti per i ponti sul Po.