Ponte Vetto: senso unico alternato con semaforo sulla Sp 17

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che verrà istituita la circolazione a senso unico alternato regolato da impianto semaforico sulla Strada provinciale 17 di Traversetolo in località Ponte Vetto, in Comune di Neviano Arduini, da lunedì 15 maggio a venerdì 19 maggio 2023, nella fascia oraria 9 -17. La misura si è resa necessaria per consentire lavori di ripristino della barriera paramassi sul versante a monte strada.