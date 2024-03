Pontremolese: approvato il progetto definitivo

Via libera al raddoppio della linea ferroviaria Pontremolese nel tratto Parma-Vicofertile. È stata la Giunta regionale, su proposta degli assessori alla Programmazione territoriale, Barbara Lori, e alla Mobilità, Andrea Corsini, ad approvare il progetto definitivo, così come definito dall’ intesa Stato-Regione sulla localizzazione delle opere di interesse statale, un passaggio indispensabile per ottenere le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, necessarie per avviare l’opera.

“Un passo avanti importante per il potenziamento di una linea ferroviaria strategica per il nostro territorio e per il Paese, asse di collegamento fondamentale con la dorsale tirrenica- hanno sottolineato Lori e Corsini-. Un risultato tanto più importate perché accompagnato da un significativo investimento in opere di compensazione ambientale a beneficio delle comunità locali. Per questa Regione la conferma di un impegno forte per una mobilità più funzionale, efficiente, ma anche più sostenibile e rispettosa dell’ambiente”.

Il progetto recepisce tutte le richieste della Conferenza dei Servizi relative alle opere accessorie, nonché tutte le autorizzazioni, approvazioni e i pareri finalizzati alla realizzazione dell’opera, comprese le varianti urbanistiche collegate, tra cui quelle approvate dal Comune di Parma. Potrà dunque ora partire la procedura di esproprio delle aree necessarie per la realizzazione dei lavori, in seguito alla dichiarazione di pubblica utilità.

Le opere compensative per oltre 9 milioni di euro

Ammontano a oltre 9 milioni di euro le risorse che RFI destinerà alla realizzazione di opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale. In particolare: 1milione 830mila euro saranno destinati per interventi di mitigazione di impatto ambientale; 660 mila per l’ampliamento della Cassa di espansione sul Rio Maretto fino a 4,3 ettari, mentre 7 milioni 237mila euro per la realizzazione di quattro interventi da parte del Comune di Parma.

Si tratta della pista ciclabile Parma – Vicofertile, del parco lineare al di sopra della Galleria Parma, dei lavori di riqualificazione di Via Roncoroni e delle strutture a servizio degli orti sociali di Via Bonomi.