Pontremolese: Massari si è confrontato col Commissario Cocchetti

Il presidente della Provincia di Parma Andrea Massari ha avuto nei giorni scorsi un lungo colloquio con Mariano Cocchetti Commissario straordinario per il Completamento del raddoppio della Pontremolese, che già aveva era venuto a Parma nel dicembre scorso.



“Si è trattato di un lungo e proficuo incontro – ha dichiarato Massari – teso a rafforzare la conoscenza dell’attività del Commissario straordinario. Questo confronto prelude ad una serie di incontri, già calendarizzati, sul tema Pontremolese e infrastrutture di trasporto della provincia, tra cui uno che avremo ai primi di aprile a Parma, insieme a Cocchetti con l’on Raffaelle Paita, che già ho incontrato a Roma nei giorni scorsi. Al centro della nostra attenzione, oltre al completamento della Pontremolese ferroviaria, anche i disservizi della linea attuale e le altre opere strategiche, indispensabili per rafforzare la centralità del Parmense per la movimentazione di merci e persone tra i porti del Tirreno e l’Europa del Nord. Parma è un nodo tra sud/nord ed est ovest per il trasporto di merci e persone. Diverse opere (TiBre, aeroporto, Fermata Alta Velocità) sono in corso di studio e risulta drammaticamente urgente completarle. “



“Progetti importanti e molto attesi come il raddoppio della linea Pontremolese – ha commentato Cocchetti – non possono prescindere da un dialogo aperto e costruttivo con le istituzioni del territorio. L’incontro con il Presidente della Provincia di Parma è stato un’occasione importante di approfondimento, durante la quale sono state poste le basi per successivi momenti di confronto.”



Per quanto riguarda la linea attuale, RFI ha ricordato che sono in corso lavori di manutenzione straordinaria fra le località di Berceto e Pontremoli con un investimento, da parte della società ferroviaria, di oltre 13 milioni di euro.