Parco Ducale, Porta Farnese in restauro: ingresso da via Verdi fino alla fine dell'anno

Con l'intervento che sta interessando Porta Farnese è iniziata la riqualificazione degli accessi storici del Parco Ducale. L'ingresso al Parco, da quel lato, è deviato fino alla fine dell'anno (come da indicazione sull'area di cantiere) su Ponte Verdi. L'intervento rientra nel piano generale di recupero del Parco e più in generale nel Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi Storico Monumentali della città.

Sulle sue porte monumentali, come sulle coperture e sugli intonaci delle garitte decorate che sorvegliano Ponte Verdi e via Farnese, verrà attuato un restauro scientifico sia nei confronti dei pilastri in muratura (ammalorati da evidenti infiltrazioni) che per i cancelli in ferro lavorato seguendo il progetto dello studio di Architettura Bordi, Rossi, Zarotti.

"Gli interventi di restauro degli ingressi monumentali e la definizione di un aspetto rinnovato per i manufatti nelle loro prossimità ci consentiranno, nel nuovo anno, di offrire un accesso al Parco non più intaccato dal tempo, ma anche pronto a ridefinire nuove funzioni per questi spazi" sottolinea l'Assessore Francesco De Vanna con delega ai Lavori Pubblici per il Comune di Parma