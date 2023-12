Posa della prima pietra del nuovo centro di cremazione di Fidenza

Il giorno della posa della prima pietra di quello che sarà il tempio di cremazione di Fidenza è arrivato. Questa mattina, alla presenza di autorità e rappresentanti della ditta Bertolotti Aldo & C Snc, aggiudicataria dell'appalto, il sindaco Andrea Massari ha dato il primo tradizionale colpo di benna con il quale sono iniziati ufficialmente i lavori di realizzazione.

L’opera sarà resa operativa entro il 2024 e consentirà di completare la pianificazione a livello provinciale che aveva definito la presenza sul territorio provinciale di due centri crematori, uno a Parma, già attivo da tempo, ed uno a Fidenza. Il progetto è stato valutato favorevolmente da tutti gli enti intervenuti in conferenza dei servizi per la sua approvazione e il quel contesto si è valutato l'avvio, anche con il concorso di risorse comunali, di un sistema di monitoraggio in continuo dell’impianto ed interventi integrativi richiesti dalla Soprintendenza sul fronte di via Marconi e sul sistema delle recinzioni. L'opera viene realizzata con un Project Financing, il che significa che i costi di realizzazione, che ammontano complessivamente a euro 5.156.763,10, saranno interamente a carico dell'impresa, la quale gestirà l'impianto per 30 anni corrispondendo al Comune di Fidenza un valore minimo garantito pari a 35.000 euro all'anno.

A Fidenza le cremazioni sono un fenomeno in costante crescita. Nel 2005 ne vennero autorizzate dall’Ufficio di stato civile solo 29 cremazioni, nel 2028 sono state 280. Oggi, a fronte di una media annua che si colloca stabilmente tra i 700 e gli 800 decessi, le cremazioni superano stabilmente il 40% del totale.

Il sindaco Massari: “L'avvio di questa struttura rappresenta un passo significativo nella risposta alle crescenti preferenze della comunità per la pratica della cremazione come rito di commiato. E’ con soddisfazione ed emozione che avviamo i lavori di questo centro di cremazione. L’estremo saluto è un gesto antico e profondamente umano, una sorta di patto tra generazioni e che consolida i valori etici e morali della nostra comunità. La pratica funerea della cremazione si è molto incrementata negli ultimi anni e i cittadini del territorio di Fidenza e del parmense non avranno più i disagi di andare in altre città per espletarla. Inauguriamo una struttura, altamente innovativa, per i tanti concittadini che scelgono questa pratica per il fine vita, evitando così una migrazione delle salme. Mi auguro che questo diventi un luogo di conforto e riflessione, contribuendo a consolidare il legame tra la comunità e a sostenere coloro che affrontano il momento difficile del congedo dai loro cari”.

Una considerazione importante riguarda l'aspetto economico: il centro di cremazione avrà una speciale tariffa ridotta per tutti i residenti del Comune di Fidenza rispetto ai residenti in provincia, un segno tangibile di come la presenza di questo servizio vada a tutto vantaggio della nostra comunità. Infine va precisato che il Comune manterrà comunque il controllo sull’impianto: continuerà a gestire le pratiche amministrative, rilascerà le autorizzazioni per i residenti, vigilerà e controllerà la gestione dell’impianto e la corretta applicazione delle tariffe.