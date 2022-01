Poste Italiane: oltre cento gli interventi nei 22 piccoli Comuni della provincia di Parma

Un ATM Postamat installato a Berceto, altri 3 sostituiti con apparecchi di nuova generazione, 22 località interessate da progetti di decoro urbano con il restyling delle cassette rosse di impostazione, 22 Uffici Postali in cui è stato installato il Wi-Fi gratuito, 1 Comune con 3 nuove cassette postali “Smart”, in grado di fornire numerose informazioni ai cittadini.

Sono questi gli interventi realizzati ad oggi negli 22 Piccoli Comuni della Provincia di Parma nell’ambito del programma promosso dall’Azienda a partire dal 2018 e continuato anche nel 2021 in favore dei Piccoli Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti. Inoltre, in provincia di Parma, Poste Italiane ha potenziato il sistema di videosorveglianza per incrementare la sicurezza in 40 Uffici Postali. 15 scuole sono state abilitate al programma “Risparmio che fa scuola”.

L’attenzione riservata ai Piccoli Comuni e alle comunità locali confermano ancora una volta il ruolo di Poste Italiane, capace, con i suoi quasi 160 anni di storia, di essere una realtà unica in Italia per dimensioni, riconoscibilità, capillarità e fiducia da parte dei cittadini. Poste Italiane è presente nel tessuto sociale ed economico della provincia di Parma con 114 Uffici Postali, 6 Centri di Distribuzione, 48 ATM Postamat e 134 Punto Poste, ovveron 91 reti terze quali tabaccai o stazioni di servizio ENI.

Le iniziative dedicate ai Piccoli Comuni, la cui realizzazione è consultabile sul sito www.posteitaliane.it/piccoli-comuni, sottolineano l’impegno di Poste Italiane che mette a disposizione dei cittadini della provincia di Parma una rete fisica e digitale unica in Italia. Le due reti operano in modo perfettamente integrato, grazie a questa preziosa doppia dimensione, Poste Italiane riesce a proporsi come ‘azienda-piattaforma’ per il Paese, in grado di offrire anche in provincia di Parma una serie di servizi e prodotti diversi secondo le necessità di tutti i cittadini.

Non solo interventi nei Comuni sotto i 5 mila abitanti ma anche attenzione all'aspetto Green e alla sostenibilità.

In provincia di Parma sono già 16 tricicli elettrici, 6 quadricicli elettrici e 11 tricicli a benzina a basse emissioni i mezzi a disposizione dei portalettere che ogni giorno percorrono le strade della provincia per la consegna della corrispondenza e pacchi. Il piano di rinnovo della flotta aziendale prevede una riduzione del 30% delle emissioni di anidride carbonica entro il 2025 e nel 2030 il raggiungimento della Carbon Neutrality, cioè il bilanciamento tra le emissioni di gas serra generate e quelle riassorbite. Entro il 2024, inoltre, è prevista la totale sostituzione del parco veicoli di Poste Italiane per un totale di 26 mila mezzi green.

Diversi anche gli interventi immobiliari realizzati nel corso del 2021 che hanno portato a un forte efficientamento energetico nella provincia di Parma. Protagonisti della svolta green anche gli oltre 114 Uffici Postali della Provincia di Parma: sono stati installati infatti i led in 15 sedi, per un totale di ulteriori 797 lampade fluorescenti con la nuova tecnologia LED per l’abbattimento (circa il 50%) dei consumi di energia elettrica e il risparmio dei costi di manutenzione legati alla maggior durata in ore dei corpi illuminanti. Proprio attraverso queste iniziative concrete realizzate nella provincia di Parma Poste Italiane vuole confermare la rilevanza dei temi ambientali e ribadire l’impegno per diventare un’azienda a zero emissioni nette entro il 2030.

Il premio speciale dell’Oscar di Bilancio 2021, l’ingresso per il terzo anno consecutivo nell’indice Dow Jones Sustainability Europe Index nel 2021 Corporate Sustainability Assessment e il primo posto nell’ESG GLOBAL SCORE il nuovo indice MIB® ESG (Environmental, Social and Governance), sono solo alcuni degli importanti traguardi raggiunti dall’Azienda per l’attenzione posta ai temi ESG e l’integrazione all’interno della propria strategia di business. Questi prestigiosi riconoscimenti assumono maggiore dei criteri di valutazione economici, sociali e ambientali adottati su tutto il territorio nazionale.