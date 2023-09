Poste Italiane ricerca a Parma e provincia operatori di sportello Categorie Protette

Poste Italiane ricerca in provincia di Parma operatori di sportello appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della L.68/99 da inserire presso gli Uffici Postali con iniziale contratto a tempo determinato e possibilità di conversione a tempo indeterminato. Le risorse individuate si occuperanno di attività di promozione e vendita di prodotti/servizi. È possibile inviare la propria candidatura entro il 17 settembre tramite la pagina web https://www.posteitaliane.it/it/lavora-con-noi.html alla voce “posizioni aperte”. Il candidato ideale è in possesso di diploma di scuola superiore quinquennale e iscrizione al collocamento mirato con appartenenza alle categorie di cui all’art. 1 della Legge 68/99 e grado di invalidità superiore al 45% (33% in caso di invalidità accertata dall’INAIL). Verranno inoltre valorizzati ulteriori elementi quali il possesso della laurea.