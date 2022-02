Poste: da oggi via ai lavori nella filiale di Parma centro

L’ufficio postale di Parma Centro in Strada C. Pisacane 1 resterà chiuso per lavori infrastrutturali dalle ore 13.35 di oggi, mercoledì 16, a sabato 26 febbraio. Nei giorni dell’intervento restano disponibili per i cittadini di Parma le sedi di Piazzale Santa Croce, via Venezia, San Lazzaro in Strada Quarta e Parma Sud in Strada Pastrengo, aperte dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35. In alternativa quelle di Largo Michele Novaro, via Giuseppe Verdi e di Borgo Giacomo Tommasini, aperte dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35, tutte dotate di ATM Postamat h24 e prenotazione turno da App (BancoPosta e Ufficio Postale), dal sito internet o tramite whatsapp (al numero 371.5003715). Nel periodo interessato tutte le operazioni radicate nell’ufficio postale di Parma Centro potranno essere effettuate presso la sede di Parma Sud (Strada Pastrengo), dove sarà anche attivato uno sportello per la consegna di pacchi e corrispondenza di inesitate.