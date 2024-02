Poste, riapre l’ufficio di Monticelli Terme

Domani 29 febbraio riapre al pubblico l’Ufficio Postale di Monticelli Terme. Sono terminati infatti i lavori di ammodernamento della sede di via Spadolini 16, finalizzati ad accogliere, appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. Grazie a questo progetto, approvato con il Dl 59/2021 e finanziato con 800 milioni di euro di fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNNR, Poste Italiane promuove la coesione economica, sociale e territoriale dando un nuovo volto ai 7.000 Uffici Postali dei piccoli centri, tra questi quello di Monticelli Terme, per renderli più accoglienti e trasformarli in Sportello Unico digitale di prossimità.