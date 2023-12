Povertà, nei primi 10 mesi del 2023 distribuiti 250 mila pasti, 2.500 al mese

Nei primi dieci mesi del 2023 a Parma la sola mensa francescana ha distribuito 25 mila pasti a chi ne aveva bisogno. Sono stati quindi distribuiti 2.500 pasti al mese. Sono questi i dati diffusi dalla rete di Operazione Pane. In Emilia-Romagna, oltre a Parma, la struttura francescana è presente anche a Bologna. Qui sono stati distribuiti 60 mila pasti, ovvero 6 mila ogni mese. In totale quest'anno sono già stati distribuiti complessivamente, tra Parma e Bologna, 85 mila pasti

"Negli ultimi anni abbiamo accolto e sostenuto sempre più persone- commenta frate Giampaolo Cavalli, direttore di Antoniano- e la situazione non sta migliorando. Con l'aumento dei prezzi per troppe persone è sempre più difficile mettere un pasto in tavola, ma il bisogno alimentare non è l'unico che incontriamo. In tanti si rivolgono a noi perché non riescono a pagare le bollette e l'affitto, perché lo stipendio non basta ad arrivare a fine mese. Per continuare a stare accanto a tutte queste persone- conclude il direttore di Antoniano- abbiamo a nostra volta bisogno dell'aiuto di tutti". Nel 2023 Antoniano ha scelto di stare anche accanto alle popolazioni colpite dall'alluvione che ha investito l'Emilia-Romagna, come partner tecnico dell'iniziativa solidale Italia Loves Romagna. Da allora continua a impegnarsi per sostenere le persone rimaste senza una casa, in particolare la realtà delle Suore Francescane della Sacra Famiglia di Cesena