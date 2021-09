Pratiche edilizie: dal 1 ottobre si pagheranno on line

Dal primo ottobre 2021, il Comune di Parma avvierà in modo progressivo il cambiamento delle modalità di incasso dei pagamenti (contributi diversi – oneri, costo di costruzione, contributo D+S, sanzioni e diritti di segreteria) relativi alle pratiche edilizie.



Di seguito, le date dalle quali si dovranno effettuare i pagamenti tramite il canale PagoPA, che diventerà obbligatorio seguendo lo scadenziario per i singoli procedimenti come meglio sotto elencato.

Pertanto, si invitano i tecnici a concludere (protocollare) le pratiche in corso di presentazione per cui abbiano già provveduto ad effettuare il pagamento entro le medesime date.

Da venerdì 1 ottobre, obbligo di pagamento on line per i seguenti procedimenti: CILA –Comunicazione Inizio Lavori Asseverata; CILA – S, -Comunicazione Inizio Lavori AsseverataSuper Bonus; Acque reflue. Da lunedì 4 ottobre per i seguenti procedimenti: SCIA – Segnalazione Certificata Inizio Attività. Da martedì 5 ottobre per PDC –Permesso di Costruire. Da mercoledì 6 ottobre per SCIA Sanatoria - Segnalazione Certificata Inizio Attività a Sanatoria; PDC Sanatoria - Permesso di Costruire a Sanatoria; DIA – Denuncia di Inizio attività; Conferenza dei Servizi. Da giovedì 7 ottobre per SCEA–Segnalazione Certificata di conformità edilizia e di agibilità e Valutazione Preventiva. Da venerdì 8 ottobre per Parere preventivo CQAP -Commissione qualità architettonica e del Paesaggio e Autorizzazione Paesaggistica. Da lunedì 11ottobre per Attività rumorose, Capitozzatura Alberature e CDU – Certificato di Destinazione Urbanistica-.

Per la presentazione delle pratiche edilizie sarà possibile pagare contributi diversi, sanzioni e diritti di segreteria direttamente online dal sito del Comune di Parma o tramite l’avviso di pagamento scaricabile e stampabile per il pagamento presso il circuito PagoPA. Durante la compilazione delle pratiche tramite il servizio online, diventerà obbligatoria, la fase del pagamento di contributi diversi e diritti di segreteria. In base ai dati caricati dall’utente il sistema genererà un avviso di pagamento PagoPA con la cifra calcolata e solo in seguito all’effettivo pagamento la piattaforma permetterà la conclusione della compilazione con l’invio definivo della pratica in Comune.

PagoPA è la piattaforma digitale che permette di effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione e non solo, in maniera trasparente e intuitiva. Si tratta di una piattaforma nazionale che permette di scegliere, secondo le proprie abitudini e preferenze, come pagare tributi, imposte o rette verso la Pubblica Amministrazione e altri soggetti aderenti che forniscono servizi al cittadino.

I vantaggi di PagoPA sono: trasparenza, semplicità, comodità, affidabilità, immediatezza e sicurezza. Infatti con PagoPA è possibile gestire i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modo semplice e immediato, sui canali fisici e su quelli online.

Le opzioni disponibili sono: APP IO; sul sito del tuo Comune di Parma; sul proprio servizio di home banking accedendo al portale della propria banca; sulla propria app di pagamenti preferita; sui servizi di pagamento online. PagoPA è integrato anche nei principali servizi di pagamento online che si possono utilizzare anche se non si è loro cliente; in banca. Presso le filiali aderenti o gli sportelli ATM abilitati; in ufficio postale, utilizzando indifferentemente il codice QR PagoPA o il bollettino postale PA; presso gli esercenti convenzionati. Cercando il logo PagoPA nei bar, edicole, farmacie, ricevitorie, supermercati e tabaccherie convenzionati; presso i punti di posta privata e puoi pagare anche nelle agenzie che offrono servizi postali sul territorio.

Il pagamento di contributi diversi (contributi diversi – oneri, costo di costruzione, contributo D+S etc.-, sanzioni e diritti di segreteria) e diritti di segreteria su PagoPA sarà obbligatorio per tutte le pratiche edilizie e sarà l’unico canale ammesso. Dalla data di attivazione obbligatoria di PagoPA non sarà quindi più possibile effettuare i versamenti con bonifico sull’IBAN di Tesoreria Comunale e/o Conto Corrente postale del Comune di Parma perché gli unici versamenti considerati validi ai fini della presentazione delle nuove pratiche online saranno esclusivamente quelli effettuati sul canale PagoPA. La compilazione e l’invio della pratica online sarà infatti soggetta ad un controllo automatico relativamente all’effettivo pagamento sul nodo PagoPA della cifra dovuta. Fino a quando la piattaforma comunale per la presentazione delle istanze non avrà verificato l’effettivo pagamento, che avviene in pochi minuti a seguito della conclusione della transazione economica, la pratica non potrà essere conclusa e protocollata. Pagamenti fuori da PagoPA (ad esempio con bonifico diretto sui conti del Comune di Parma), non saranno quindi verificabili al fine del completamento della pratica determinandone l’impossibilità di presentazione e protocollazione.

Per maggiori informazioni su PagoPA è possibile consultare il sito https://www.pagopa.gov.it.