Premiati dal Comune gli alunni da 10 e 10 e lode: consegnati gli attestati di merito agli studenti di terza media

Premiati gli alunni e le alunne da 10 e 10 e lode: consegnati gli attestati di merito ai giovani delle scuole di Parma che hanno superato l'esame di terza media con il massimo dei voti.

La cerimonia si è svolta, nel pomeriggio di oggi, sotto i Portici del Grano. Ha visto protagonisti 169 studenti e studentesse, con le loro famiglie, che hanno partecipato all'ormai tradizionale appuntamento della consegna dell'attestato di merito che l'Amministrazione Comunale conferisce ai ragazzi che hanno raggiunto la votazione massima (10 e 10 e lode) nel superamento dell'esame di terza media.

Un momento speciale per i ragazzi, impegnati nei primi mesi del loro percorso nelle scuole superiori. Sul palco, accanto all’ingresso del Municipio, il sindaco Michele Guerra e l'Assessora ai Servizi Educativi, Catterina Bonetti, affiancati dai rappresentanti degli istituti cittadini, hanno premiato i ragazzi meritevoli con il riconoscimento ufficiale, sottolineando come il loro impegno quotidiano e i risultati ottenuti possano essere di stimolo e di esempio per tutti i compagni.