Premiati i giocatori protagonisti della prima vittoria della Nazionale Italiana di Baseball

E’ stata una grande festa, nel segno dello sport e del ricordo di una data indimenticabile per il baseball italiano, la cerimonia di premiazione dei giocatori protagonisti della prima vittoria della Nazionale Italiana di Baseball sugli Stati Uniti d’America, nel cinquantesimo della ricorrenza, era il 5 settembre 1973. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale “Il Bar del Baseball” di Nettuno - Roma e “Figurine Forever”, condivisa dal Comune di Parma, si è svolta alla presenza dell’Assessore allo Sport, Marco Bosi.

Alla cerimonia hanno presenziato: Gianluca Marcoccio per Fondatore Bar del Baseball; Massimo Ciamarra, Vice Presidente Bar del Basesall; Emiliano Nanni, Presidente Associazione Figurine Forever e Massimo Fochi, General Manager - Parma Baseball Club 1949. Per l’occasione è stata ricordata, con un mazzo di fiori, Presidentessa onoraria del Bar del Baseball Maria Antonietta Bambara Marcucci, scomparsa alcuni anni fa. Era il 5 settembre 1973 quando Vic Luciani con un fuoricampo, proprio all’ultimo inning, sul terreno di gioco dello stadio Europeo di Parma, sancì la prima vittoria della Nazionale Italiana di Baseball sulla rappresentativa degli Stati Uniti d’America. In occasione della cerimonia in consiglio comunale è stata consegnata ai singoli giocatori una targa ricordo ed una copia della figurina “Celebrative”, con impressa l’immagine dell’epoca. Elenco giocatori premiati: Questi sono i giocatori che verrano premiati sabato: Alberto Rinaldi; Raffaele Punaro; Giorgio Castelli; Salvatore Varriale; Laurenzi Bruno; Luigi Ugolotti; Vincenzo Luciani; Giorgio Costantini; Angelo Argentieri; Dario Bazzarini; Paolo Re; Giampaolo Mirra; Claudio Cattani; Claudio Di Raffaele. La collana di figurine “Celebrative” è dedicata al mondo del baseball, a grandi atleti, ma anche a storie di sport che è importante raccontare. Sono prodotti da collezione volutamente stampati in copie limitate e numerate. “Il Bar del Baseball” e “Figurine Forever” hanno avuto come partner di grande valore il Comune di Parma a cui è andato il loro ringraziamento per avergli dato la possibilità di tornare nella città che vide quella storica partita, in uno stadio gremito di tifosi che hanno sempre fatto di Parma e della sua società sportiva un fiore all’occhiello dell’Italia del baseball, rappresentando i colori nazionali in tanti Paesi, con risultati internazionali prestigiosi.