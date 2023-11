Al Campus premiazioni e festa finale di “Unijunior Parma”

Sabato 2 dicembre, al Campus Scienze e Tecnologie dell’Università di Parma (Plesso Aule delle Scienze), si concluderà con la festa finale diconsegna dei diplomi l’edizione 2023 di Unijunior Parma – Conoscere per crescere, il ciclo di lezioni universitarie per bambine/i e ragazze/i dagli 8 ai 13 anni ospitate al Campus il sabato pomeriggio dal 7 ottobre.

Circa 300 i e le partecipanti di questa quarta edizione , promossa e organizzata dall’Associazione Leo Scienza in collaborazione con l’Università e realizzata con il patrocinio del Comune e della Regione. Proprio per i numeri elevati la festa sarà “sdoppiata”: alle 15 per la fascia 8-10 anni e alle 16.30 per la fascia 11-13.

I giovanissimi studenti e le giovanissime studentesse riceveranno il diploma in “Dottori e Dottoresse Unijunior” alla presenza del Prorettore Vicario Fabrizio Storti, di docenti, ricercatrici e ricercatori che hanno tenuto le lezioni e dello staff di Unijunior. Nel corso della festa il pubblico potrà inoltre assistere a un divertente spettacolo teatrale-scientifico proposto da Leo Scienza.