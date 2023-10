Nuova edizione della Borsa di Studio istituita dal Rotary Parma Est, destinata dal 2019 ai giovani talenti del Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma. Martedì 17 ottobre 2023 alle 20.30, nell’Auditorium del Carmine, si terrà in forma concerto la finale del «Premio Rotary Parma Est al miglior giovane musicista», aperta gratuitamente al pubblico. Nell’occasione si confronteranno sei tra i migliori allievi del Dipartimento di Strumenti a fiato del Conservatorio, che si esibiranno in alcune pagine solistiche: Mariano Bocini (fagotto), eseguirà musiche di Luigi Orselli e Isang Yun; Giada Bondavalli (saxofono) suonerà pagine di Jean-Baptiste Singelée e Paul Bonneau; Fabio Casamatti (saxofono), si misurerà con brani di Paul Creston e Victor Morosco; Marco Fenili (flauto), interpreterà musiche di Bohuslav Martinu e Theobald Boehm; Daniele Nardi (trombone), proporrà una Sonata di Stjepan Sulek; Chiara Su (flauto), chiuderà infine con brani di Franz Schubert e Frank Martin.

I vincitori saranno sanciti da una giuria presieduta da Massimo Felici, direttore del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito”, e composta da Mario Barbieri del Rotary Club Parma Est, Pierluigi Puglisi, vicedirettore del Conservatorio, e Pietro Veneri, docente di direzione d’orchestra. La Borsa di Studio istituita dal Rotary Parma Est, giunta alla sua decima edizione, è rivolta ai giovani talenti del Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma dal 2019 e, negli anni passati, è stata assegnata ai migliori allievi delle scuole di pianoforte, di violino, di composizione, e al miglior gruppo pop/rock. L’iniziativa valorizza i principi ispiratori dell’appartenenza al Rotary con un’attenzione particolare per la comunità locale, in tutti i suoi aspetti, dagli ambiti culturali, a quelli sociali e culturali. In questo senso, con l’assegnazione delle borse di studio il Rotary offre a giovani talenti un aiuto per la loro crescita professionale e artistica. Un progetto concreto nel segno del motto che il Rotary “connette il mondo” ed è “capace di offrire opportunità”.

Visto l’elevato numero degli strumenti presi in considerazione in questa edizione, il Premio sarà suddiviso in due borse di studio del valore di 2.500 € cadauna, erogate dal Rotary Parma Est. Al termine del concerto la giuria sancirà il nome dei due vincitori. L’ingresso alla serata è libero e gratuito.